Жительницу Мордовии могут отправить лишь на лечение за "пьяное" убийство соседа

Жительница Ичалковского района, которая зарезала соседа во время пьяной ссоры, может отделаться принудительным лечением. К такому выводу пришла комиссия экспертов, сообщает пресс-служба СУ СКР по РМ.

Напомним, в начале августа 34-летняя женщина с сожителем и соседом распивали спиртные напитки в поселке Калыша. В какой-то момент между дамой и гостем возникла ссора из-за того, что мужчина начал нецензурно выражаться. Во время выяснения отношений она ударила мужчину кухонным ножом в грудь. Пострадавший вышел на улицу, но через несколько метров упал на землю и скончался.

Как установили эксперты, обвиняемая по своему психическому состоянию не может и не могла осознавать опасность своих действий и руководить ими. Решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.

Источник: mordovia.sledcom.ru