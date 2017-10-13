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Жительницу Мордовии могут отправить лишь на лечение за "пьяное" убийство соседа

Жительницу Мордовии могут отправить лишь на лечение за "пьяное" убийство соседа

Жительница Ичалковского района, которая зарезала соседа во время пьяной ссоры, может отделаться принудительным лечением. К такому выводу пришла комиссия экспертов, сообщает пресс-служба СУ СКР по РМ.

Напомним, в начале августа 34-летняя женщина с сожителем и соседом распивали спиртные напитки в поселке Калыша. В какой-то момент между дамой и гостем возникла ссора из-за того, что мужчина начал нецензурно выражаться. Во время выяснения отношений она ударила мужчину кухонным ножом в грудь. Пострадавший вышел на улицу, но через несколько метров упал на землю и скончался.

Как установили эксперты, обвиняемая по своему психическому состоянию не может и не могла осознавать опасность своих действий и руководить ими. Решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.


Источник: mordovia.sledcom.ru