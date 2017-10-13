В одном из сел Чамзинского района завершили ремонт дороги

В селе Пянгелей Чамзинского района спустя долгое время отремонтировали дорогу. В течение длительного времени большая яма на проезжей части мешала не только автомобилистам, но и пешеходам.

Во время избирательной кампании в Госсобрание РМ кандидату в депутаты Николаю Письмерову поступил наказ о ремонте дороги. Депутат не подвел своих избирателей.

Как сообщалось ранее, в Сурском районе Ульяновской области завершился капремонт участка трассы "Саранск — Ульяновск". На отрезке длиной в 10 км специалисты исправили продольный профиль, заменили дорожную одежду, укрепили обочины щебнем и асфальтобетоном.

Источник: izvmor.ru