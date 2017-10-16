Петр Тултаев потребовал поскорее начать строительство пешеходного перехода через пути по ул. Полежаева

Мэр Саранска Петр Тултаев не очень доволен темпами создания пешеходного перехода через железнодорожные пути по улице Полежаева. Глава столицы РМ напомнил, что переход должен быть готов весной 2018 года, а работы на объекте еще не начались.

"Время уходит", - категорически заявил Тултаев.

Директор Департамента городского хозяйства Алексей Егорычев доложил, что разработка проекта находится в завершающей стадии. После этого проект должен пройти госэкспертизу, а уж затем начнется строительство.

"Мы со своей стороны и организационные, и финансовые вопросы решили. Давайте, поторапливайте РЖД", - сказал Тултаев, обращаясь к Егорычеву.

Источник: adm-saransk.ru