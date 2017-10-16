Полковник из Мордовии попался на взятке в 500 тысяч рублей

Полковник Рогулев, занимающий пост начальника военного представительства Мордовии, подозревается в получении крупной взятки.

Как сообщили в пресс-службе главной военной прокуратуры, офицер получил 500 тысяч рублей от исполнителей оборонного заказа ОАО "Саранский телевизионный завод". Взамен Рогулев должен был скрыть сведения о том, что предприятие завышает стоимость своей продукции.

В отношении Рогулева возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, сотрудник УФСИН Мордовии услышал свой приговор за получение взятки. Он получил три года лишения свободы условно и обязан заплатить штраф в размере 498 тысяч рублей.