"Черный лесоруб" в Мордовии сгубил сосен на 500 тысяч рублей

Уроженец села Большое Игнатово незаконно нарубил сосен более чем на 500 000 рублей.

Сообщается, что 38-летний мужчина спилил семнадцать деревьев в Ардатовском лесничестве.

Подозреваемого в нелегальной рубке представители полиции отыскали за короткий срок. Как оказалось, он отвез сосны на ближайшую пилораму, а готовый стройматериал использовал при строительстве нового дома.

На данный момент часть похищенного изъята. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что двух браконьеров в Мордовии осудят за убийство лося. Нанесенный природе ущерб составил 200 000 рублей.

Источник: izvmor.ru