В Саранске "наполеоновский" мост отремонтируют и покроют плиткой

В Саранске занимаются ремонтом наиболее старого моста в городе, который пересекает реку Инсар.

Сообщается, что на него выделено свыше 4 млн рублей. Предстоит заменить декоративные элементы, укрепить бетонные детали и выложить его плиткой. Уже после реконструкции он станет полностью пешеходным. Ремонтные работы обязаны быть закончены к концу ноября.

Отметим, что мост построен в 1912 году, к столетию победы над Наполеоном, и на данный момент стал продолжением улицы Советской.

Наиболее активно мост будет использоваться в дни ЧМ по футболу. Он свяжет центральную часть города со стадионом "Мордовия Арена" и жилым микрорайоном "Юбилейный".

Источник: izvmor.ru