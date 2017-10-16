Минирование банка в Саранске оказалось "уткой"

Сообщение о минировании банка на перекрестке улицы Коммунистической и проспекта Ленина в Саранске оказалось "уткой". Информация поступила в правоохранительные органы в "зловещий" день – пятницу, 13-го.

Сотрудники спецслужб обследовали помещение банка и через некоторое время разъехались, так как не нашли ничего подозрительного. "Проверочные мероприятия проведены, опасных предметов не обнаружено", - пояснили в пресс-службе МВД по РМ.

Тем не менее банк работу не возобновил. На двери для посетителей было размещено объявление: "Уважаемые клиенты! Обслуживание в банке временно приостановлено. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Ждем Вас завтра…".

Источник: 13.мвд.рф