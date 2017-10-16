Первый замминистра строительства и ЖКХ России проинспектировал "Мордовия Арену"

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий побывал в Саранске с рабочей поездкой, в рамках которой проинспектировал ход строительства стадиона "Мордовия-Арена".

Отмечается, что работа на стадионе ведется одновременно на многих участках. В частности активно благоустраивается прилегающая территория, полным ходом идет внутренняя отделка, начался монтаж зрительских кресел. Вопросы с внешними инженерными сетями успешно решены.

Леонид Ставицкий высоко оценил темпы и качество строительства саранского стадиона, а также обозначил главную на сегодняшний день задачу: подготовка совмещенных графиков завершения корректировки проектно-сметной документации, прохождение госэкспертизы, строительно-монтажных работ и получения ЗОС (заключения о соответствии) – главного документа, который нужен для ввода стадиона в эксплуатацию.

Источник: izvmor.ru