В Саранске разыскивают женщину, пропавшую в середине мая

Полиция Саранска разыскивает без вести пропавшую Елену Нестерову. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 34-летняя женщина пропала весной этого года и до сих пор не была найдена. 15 мая Нестерова вышла из здания центрального рынка в столице РМ и больше ее никто не видел.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы длинные темно-русые, глаза темные. На правой руке в области локтевого сустава имеются послеоперационные шрамы.

"Если Вам что-либо известно о местонахождении Нестеровой, просим сообщить по телефонам: 29-90-39, 8(987)9938757 или 02", - сказано в сообщении МВД.

Источник: 13.мвд.рф