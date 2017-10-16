В 2017 году приставы взыскали с жителей Мордовии более 63 млн рублей долгов за ЖКХ

Жители Мордовии не доплатили 344 млн рублей за коммунальные услуги. Как сообщили в республиканской службе судебных приставов, в течение 9 месяцев этого года было взыскано 63 млн 752 тыс. рублей долга за услуги ЖКХ.

Больше всего приставы "потрясли" должников в Октябрьском районе, которые выплатили 22 млн 482 тыс. рублей. 12 млн 20 тыс. рублей было взыскано по Пролетарскому району, 9 млн 824 тыс. рублей – по Ленинскому. В Рузаевке должники заплатили 5 млн 548 тыс. рублей.

В УФССП по Мордовии напоминают жителям региона, что неуплата долгов за коммунальные услуги может грозить суровыми санкциями, в числе которых - арест имущества и ограничение права на выезд за границу.

Источник: r13.fssprus.ru