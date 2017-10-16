В Саранске "Фольксваген" протаранил "Опель", есть пострадавшие, одна девушка в тяжелом состоянии

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок. Как стало известно, на перекрестке улиц Старопасадская и Республиканская друг в друга врезались "Фольксваген Пассат" и "Опель Вектра".

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель "Опеля", который не пропустил другую машину. В итоге "Фольксваген" въехал в бок "Вектры". От удара "Опель" вылетел на тротуар.

Удар пришелся в пассажирскую дверь "Вектры", где находилась 27-летняя девушка. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию. Кроме того, в больницу попал и 23-летний водитель "Опеля".

Все подробности аварии установят сотрудники ГИБДД.

Источник: izvmor.ru