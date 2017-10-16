Тело гастарбайтера, который пропал в Саранске около месяца назад, нашли в пруду

В саранском пруду было обнаружено тело гастарбайтера, который пропал около месяца назад. Как стало известно, покойный входил в группу рабочих, которая строила дом в пригородной Луховке.

Когда мужчина пропал, его напарники недоумевали, куда он мог деться. Тайна прояснилась 14 октября, когда один из коллег пропавшего обнаружил его тело в небольшом водоеме за домом, который они и строили.

"Спокойный мужик. Ходил рыбок кормить на этот пруд. Каким образом он там оказался, непонятно", - характеризуют покойного коллеги.

В аварийно-спасательной службе сообщили, что тело мужчины было извлечено на берег с помощью подручных средств и передано полицейским, которые и должны установить причины произошедшего.

Источник: izvmor.ru