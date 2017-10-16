В Саранске водитель "Форда" пострадал после ДТП со световой опорой

Около торгового центра "Сити Парк" в Саранске произошло ДТП с участием иномарки "Форд". Как стало известно благодаря пользователям соцсетей, водитель автомобиля превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего машина влетела в световую опору.

Автомобиль снес дорожное ограждение и едва не вылетел на тротуар. Пострадавшему водителю оказали помощь медики, которые были вызваны на место ЧП. О других пострадавших не сообщается.

Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, по какой причине автомобилист допустил такую оплошность за рулем. В частности пока неизвестно, не был ли автолюбитель пьян.