Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

На пост зампрокурора Ульяновской области назначен выходец из Мордовии

На пост зампрокурора Ульяновской области назначен выходец из Мордовии

Уроженец Мордовии Равиль Мяльдзин назначен на пост зампрокурора Ульяновской области.

Он родился в деревне Нижний Урледим Рузаевского района в 1962 году. С 1991 года в течение 9 лет был прокурором Цильнинского района Ульяновской области. В феврале 2014 года был назначен заместителем прокурора Республики Мордовия, затем переведен обратно в Ульяновскую область.

Как сообщалось ранее, новым главой СУ Следственного комитета России по Мордовии назначен Анатолий Ситников. Указ о назначении подписал президент страны Владимир Путин.


Источник: izvmor.ru