На пост зампрокурора Ульяновской области назначен выходец из Мордовии

Уроженец Мордовии Равиль Мяльдзин назначен на пост зампрокурора Ульяновской области.

Он родился в деревне Нижний Урледим Рузаевского района в 1962 году. С 1991 года в течение 9 лет был прокурором Цильнинского района Ульяновской области. В феврале 2014 года был назначен заместителем прокурора Республики Мордовия, затем переведен обратно в Ульяновскую область.

Как сообщалось ранее, новым главой СУ Следственного комитета России по Мордовии назначен Анатолий Ситников. Указ о назначении подписал президент страны Владимир Путин.

Источник: izvmor.ru