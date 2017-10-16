Жительница Мордовии отдала аферисту 64 тысячи рублей при продаже дома своей сестры

64-летняя жительница Ельниковского района обратилась в полицию и сообщила, что стала жертвой мошенника. По информации пресс-службы МВД по РМ, дама по просьбе своей сестры оставила объявление о продаже дома на сайте "Авито", указав свой номер телефона. Через некоторое время ей позвонил "покупатель", сообщил о готовности заключить сделку и отправить предоплату.

Пенсионерку даже не смутил тот факт, что покупатель не захотел лично приехать и оценить дом, сославшись на занятость. Незнакомец предложил женщине и ее родственнице пройти к банкомату, где по телефону указывал, какие операции требуется произвести. Поскольку сестра жертвы забыла пин-код от своей карты, при операции была использована карта потерпевшей.

Покупатель перевел предоплату на предложенную карту, а потом подсказал, как перевести эти деньги на счет продавца. После этого он пообещал перезвонить и отсоединился.

Через полмесяца женщина решила проверить начисление пенсии и увидела, что с ее счета пропали 65 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф