Задержаны мошенники из Бурятии, обворовывавшие жителей Мордовии

В Бурятии задержали трех мошенников, которые обворовывали жителей Мордовии. Преступники похищали деньги с банковских карт честных граждан.

Следствие установило, что потерпевшие получали смс-сообщение с текстом: "Действие вашей банковской карты приостановлено". В сообщении также был указан номер телефона, по которому следовало звонить для уточнения деталей. Люди перезванивали, а злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками банка, просили назвать данные по банковской карте. После этого с кредиток списывались все деньги.

В настоящее время организатор преступной группы находится под арестом, его соучастники - под подпиской о невыезде. Всем преступникам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.