ФК "Саранск" - серебряный призер первенства России МФС "Приволжье"

ФК "Саранск" стал серебряным призером первенства России среди команд третьего дивизиона (МФС "Приволжье"). В последнем туре первенства саранские футболисты выиграли с крупным счетом в Йошкар-Оле у ЦСП Марий Эл – 8:2, однако этого результата не хватило, чтобы догнать лидирующий "Торпедо-Димитровград". Лидер в заключительном туре камня на камне не оставил от "Сызрани-2003-М", победив со счетом 10:0.

Итоговое турнирное положение: "Торпедо-Димитровград" - 57 очков, "Саранск" - 56, "Дзержинск-ТС" - 48, "Дорожник" - 41, "Зенит-Ижевск-М" - 40, "Крылья Советов-ЦПФ" - 28, "Оренбург-М" - 27, "Сызрань-2002-М" - 26, "Академия-Лада-М" - 19, "СШОР-Волга-М" - 17, ЦСП Марий Эл - 11, "Искра" - 9.