Гроссмейстер из РМ Сергей Волков поборется за звание 4-кратного чемпиона "Мемориала Чигорина"

В Петербурге в ближайшую пятницу, 20 октября, стартует XXIV международный шахматный фестиваль "Мемориал Чигорина". В рамках турнира пройдет Кубок России среди мужчин по классическим шахматам.

Мордовию на турнире будет представлять гроссмейстер Сергей Волков, который является трехкратным чемпионом этого мемориала. Турнир пройдет по швейцарской системе в 9 туров.

Как сообщалось ранее, в Рузаевском парке культуры и отдыха появилась новая шахматная беседка. Парк является любимым местом отдыха местных жителей, но он требует модернизации и обновления. Первые шаги к этому были сделаны благодаря проекту "Парки малых городов России".

Источник: izvmor.ru