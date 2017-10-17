Мордовские гимнастки завоевали 14 медалей на всероссийских соревнованиях "Шумбрат, молодость!"

В Саранске прошли X всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Шумбрат, молодость!". В нынешнем году в них приняли участие около 400 спортсменок из Москвы, Уфы, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Кирова и других городов России.

По итогам многоборья в групповых упражнениях четыре команды из РМ заняли призовые места в своих возрастных категориях. Кроме того, 10 гимнасток из региона-13 стали призерами в индивидуальных соревнованиях: Мария Попова, Мария Пятниченко, Карина Куликова, Софья Ромозанова, Дарья Рыжова, Алина Ярмина, Анастасия Ильина, Александра Гришина, Ульяна Корпунова, Алена Крестьянскова.

Источник: izvmor.ru