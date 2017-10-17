Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Саранске 28 октября

Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Саранске 28 октября. В последнюю субботу месяца жители города смогут приобрести продукцию мордовских производителей по сниженной цене.
Торговые ряды развернутся на привычных для горожан местах:
- ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко);
- пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных);
- ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой);
- пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская);
Ярмарка будет работать с 7 до 13 часов.
Ярмарка будет проходить под бдительным наблюдением стражей порядка, что практически исключает любые конфликты. Также будет разработана культурная программа.