Аферист украл у жителя Рузаевки 27 тысяч рублей, напугав его хакерской атакой

Житель Рузаевки стал жертвой телефонного мошенника. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 7 октября пострадавшему позвонил неизвестный, назвался сотрудником безопасности банка и рассказал, что его банковские счета подвергаются хакерской атаке.

Чтобы предотвратить это, звонивший посоветовал мужчине подойти к ближайшему банкомату и провести ряд операций. Гражданин поверил мошеннику и под его диктовку проделал некоторые манипуляции. В результате он подключил телефон мошенника к своему "Мобильному банку", после чего с его карт на другие счета были переведены все деньги в размере 27 тысяч рублей.

После того как пострадавший получил смс-сообщения о списании денег, он понял, что стал жертвой мошенника.

Источник: 13.мвд.рф