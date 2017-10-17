Сотрудники филиала «Мордовэнерго» провели урок по энергосбережению и экологической безопасности

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче провели урок «Экология и энергосбережение»

Слушателями стали учащиеся 5-10 классов саранской общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями слуха.

Полный зал был подтверждением тому, что детям было интересно больше узнать об электроэнергии и её экономии, необходимости бережного отношения к природным и энергетическим ресурсам, о том, как применять изученные правила эффективного энергопользования в быту.

Лекторы из филиала «Мордовэнерго» постарались творчески подойти к подаче материала. Вначале занятия ведущий инженер сектора по экологической безопасности Службы производственной безопасности и производственного контроля Рената Белоножкина с помощью наглядной презентации рассказала школьникам о том, какие виды энергии и энергоресурсов есть на Земле, и какую роль они играют в развитии цивилизации. Затем ребята вместе с лектором обсудили факторы, негативно влияющие на окружающую среду, поговорили о проблеме расточительного потребления электричества.

В завершение урока школьники узнали основные правила бережного отношения к природным ресурсам и о простейших способах экономии электрической энергии, которые они могут применять для эффективного энергопользования в быту.

Подобные уроки, посвященные экологии и энергосбережению специалисты филиала «Мордовэнерго» провели не только в городских школах, но и в районных учебных заведениях региона.