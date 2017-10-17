Приставы арестовали имущество злоумышленника из Саранска

Судебные приставы из Саранска арестовали имущество должника. Мужчина был осужден за получение взятки и мошенничество, за что его заключили под стражу и обязали заплатить штраф в размере 8 млн рублей. Однако выплачивать эту немалую сумму злоумышленник не спешил.

Как оказалось, должнику принадлежит по 1/3 автомобилей Audi Q5 и "Газель", выделенных из совместного с супругой имущества. Судебные приставы в результате проведенных исполнительных действий наложили арест на доли в автомобилях.

В случае неисполнения обязательств арестованное имущество будет продано в счет долга.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru