В Мордовии осудили воровку из Нижегородской области

Суд Дубенского района вынес приговор 45-летней жительнице Нижегородской области за кражу.

Сообщается, что в июле этого года женщина с двумя друзьями попросилась в дом 83-летней жительницы села Чкалово под предлогом попить воды. Оставив друзей на улице, она по приглашению пенсионерки прошла в дом. Пока владелица отошла на кухню, посетительница прикарманила все деньги бабушки, хранящиеся в шкафу в кармане пальто. Уже после ухода гостьи женщина заметила пропажу 40 000 рублей и тут же обратилась за помощью к участковому. Оперативники моментально схватили злоумышленницу. Украденные средства изъяты и возвращены пожилой женщине.

Суд приговорил жительницу Нижегородской области к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Источник: izvmor.ru