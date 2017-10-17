Сергей Широбоков подарил спортивные рюкзаки ромодановским школьникам

Серебряный призер ЧМ-2017, чемпион мира среди юношей, чемпион Европы среди юниоров Сергей Широбоков и тренер СШОР РМ по легкой атлетике Александр Юртаев побывали в гостях у учащихся школы №1 поселка Ромоданова.

Одной из целей данной встречи являлась популяризация спортивной ходьбы у подрастающего поколения.

Сергей поведал подросткам о собственной спортивной карьере, о последних мировых стартах и поделился некоторыми секретами успеха. Детям показали видеозапись выступления Сергея на чемпионате мира в Лондоне, а также завоеванную серебряную медаль.

Дети были в восторге от такого гостя и с энтузиазмом брали автографы, расспрашивали чемпиона о спортивной ходьбе и тренировках. Все без исключения ученики получили снимок с изображением Сергея Широбокова и спортивные рюкзаки.

Источник: izvmor.ru