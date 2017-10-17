На Курском вокзале поймали вора-карманника из Мордовии

В Москве стражи порядка поймали жителя Мордовии на краже на Курском вокзале.

Сообщается, что 39-летний правонарушитель вытащил у мужчины из кармана куртки бумажник, в котором находились деньги и банковская карта. Пропажу гражданин выявил уже перед кассой, когда нужно было рассчитаться за билет. Пострадавший поспешил за помощью к транспортным полицейским. Те, в свою очередь, незамедлительно отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и среди пассажиров вокзала обнаружили подозреваемого.

Уроженца Мордовии доставили в дежурную часть, где в процессе личного досмотра у него было найден и изъят похищенный бумажник. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Источник: izvmor.ru