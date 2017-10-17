В Мордовии преступницы оставили подругу без нижнего белья

В Рузаевке 27-летняя девушка стала жертвой двух вороватых подружек – 25 и 26 лет.

Накануне вечером 2 подруги пришли к собственной знакомой в гости. Втроем выпивали, делились сплетнями, а ближе к ночи девчонки тихо и спокойно разбрелись по домам.

Но утром следующего дня гостьи решили вернуться к приятельнице, звонили, стучали, но дверь никто не открывал. Однако закрытые замки и отсутствие владелицы дома не стали для девочек помехой, они вскрыли дверь и прошли в дом. Оставшийся уже после вечерних посиделок алкоголь не отыскали, собрали имущество собственной знакомой – куртку, 2 сумки, мягкие игрушки, нижнее белье и пошли распродавать наворованный товар.

Отметим, что обе подозреваемые ранее были судимы: одна за воровство, другая за нанесение тяжкого вреда здоровью.

По факту кражи работниками полиции возбуждено уголовное дело, подружкам грозит еще один срок.

Источник: izvmor.ru