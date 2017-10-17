Жительницу Мордовии "развели" на 32 тысячи рублей при продаже гаража

60-летняя жительница Рузаевского района пришла в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, женщина рассказала, что лишилась 32 тысяч рублей.

Пострадавшая оставила объявление о продаже гаража на сайте "Авито". Вскоре ей позвонил потенциальный покупатель и предложил оплатить покупку безналом. Пенсионерка назвала неизвестному все данные своей карты и все пришедшие в смс коды. В результате с ее счета была списана немалая сумма. Женщине ничего не оставалось, как рассказать о своей чрезмерной доверчивости в полиции.

По данному факту проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф