В Саранске задержан мужчина, зарубивший собутыльника топором

Житель Саранска задержан по подозрению в совершении жестокого убийства. Совместную операцию провели оперативники полиции и следователи СУ СК России по региону.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, тело 47-летнего мужчины было найдено во дворе дома по улице Красноармейская. Следствие установило, что 12 октября компания, в которой находился и покойный, распивала спиртное в этом самом доме. Во время застолья между хозяином и гостем возник конфликт из-за пустяка. Тогда один из участников конфликта ударил другого топором по голове, а затем ножом порезал щеку.

Пострадавший смог сам выйти из дома, но там упал и умер.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф