Житель Мордовии стянул с товарища штаны, чтобы украсть денег на выпивку

Житель Мордовии сообщил в полицию о пропаже его брюк и денег, которые находились в кармане одежды. Пока стражи порядка добрались до заявителя, он нашел брюки, однако 8 тысяч рублей из кармана испарились.

Заявитель с трудом вспомнил, что произошло накануне. Оказалось, они с товарищем выпили немало алкоголя. Хозяин заснул раньше своего собутыльника и заснул прямо в одежде. Тогда гость, захотевший продолжения банкета, снял с друга штаны, залез к нему в карман и достал оттуда деньги – те самые 8 тысяч.

Воришка от радости пошел "во все тяжкие", однако успел прогулять лишь 3 тысяч украденных рублей. После этого его задержали.

Источник: 13.мвд.рф