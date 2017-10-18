Житель Саранска отдал 10 тысяч рублей мошенникам при покупке авиабилета

Житель Саранска подал заявление в полицию, сообщив, что стал жертвой мошенников. По словам потерпевшего, он лишился 10 тысяч рублей при покупке авиабилета.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что мужчина нашел в Интернете сайт, продававший билеты. Гражданин оплатил билет онлайн на рейс "Москва-Минск", переведя деньги на указанный банковский счет. Однако свой билет покупатель так и не получил, поскольку объявление разместили аферисты.

Полиция уже установила, что счет, на который незадачливый гражданин перевел деньги, открыт в Татарстане.

Источник: 13.мвд.рф