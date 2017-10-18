Максим Субботин: "Юниор" будет биться с "Мордовией" до последнего

Нападающий "Мордовии" Максим Субботин поделился ожиданиями от матчей с "Юниором" из Кургана в рамках первенства ВХЛ. Встречи пройдут 18 и 19 октября в Саранске.

"Я эту команду знаю плохо. Можно сказать практически никого не знаю, я имею в виду "Юниор". Знаю, что у многих там двусторонние контракты, и они могут играть как в чемпионате, так и в первенстве. Там, например, вратарь из основы "Зауралья". Молодая команда, в основном свои пацаны 1997 года рождения. Им есть что доказывать. Думаю, с этим связан их хороший результат на старте сезона, и с нами они будут биться до последнего", - сказал Субботин.

Источник: hcmordovia.ru