Фонд развития промышленности России будет поддерживать предприятия Мордовии

Глава Мордовии Владимир Волков встретился с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей. В ходе переговоров стороны обсудили взаимодействие по вопросам реализации важных инвестиционных проектов республики в сфере промышленности.

В частности речь шла о поддержке Фондом производства по выпуску антибиотиков нового поколения на ПАО "Биохимик" и проектов завода оптоволокна. В рамках встречи состоялось подписание соглашения о совместной работе Фонда развития промышленности России и Фонда развития промышленности Мордовии. В рамках договора будет осуществляться поддержка наиболее значимых региональных проектов – таких, как модернизация завода "Лисма" и краснослободского предприятия "Промметизделие".

Источник: e-mordovia.ru