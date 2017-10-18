Специалисты из Мордовии смогут синтезировать более 20 антибиотиков

Глава Мордовии Владимир Волков провел в Москве рабочую встречу с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. В рамках переговоров руководитель региона-13 сообщил, что в республике отработают технологию синтеза более 20 антибиотиков последних поколений, большинство из которых не выпускаются на территории РФ.

Напомним, на заводе "Биохимик" летом текущего года произвели первую отечественную субстанцию антибиотика "Ванкомицин". До конца 2017 года в Мордовии начнут промышленный выпуск субстанций первых четырех антибиотиков группы гликопептидов.

Источник: izvmor.ru