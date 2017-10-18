В Саранске загорелся уличный павильон, где продавали шаурму

В Саранске произошел пожар.

Инцидент случился на улице Рабочая, где загорелся киоск с шаурмой.

Представители республиканского МЧС поведали, что рано утром, пока персонал еще не пришел на работу, вспыхнула электропроводка. Деревянная постройка моментально вспыхнула и пламя могло перекинуться на склад строительных материалов. Работникам МЧС удалось остановить огонь в пределах одного строения и не допустить худшего варианта развития событий.

На данный момент владельцы павильона подсчитывают убытки.

Ранее сообщалось, что причиной смертельного пожара в мордовском селе Мельцаны названо замыкание электропроводки.

Источник: izvmor.ru