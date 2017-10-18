Дмитрий Борисов представит Мордовию на всероссийском конкурсе "Народный участковый-2017"

Жители республики выбрали "Народного участкового-2017".

По итогам онлайн-голосования победителем регионального этапа всероссийского конкурса стал участковый уполномоченный ОП №15 ММО МВД РФ "Торбеевский" капитан полиции Дмитрий Борисов. За него проголосовали свыше 250 человек.

Отметим, что впереди Дмитрия Борисова ждет финал всероссийского состязания, где за звание "народного участкового" будут сражаться представители абсолютно всех субъектов Российской Федерации.

По словам Борисова, наиболее главным профессиональным достижением для него является уважение и доверие среди жителей.

Источник: izvmor.ru