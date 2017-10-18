В Мордовии легковушка подрезала "Валдай", пострадали два человека

В Лямбирском районе республики понадобилась помощь спасателей, для того чтобы извлечь пострадавшую в аварии пассажирку. ДТП произошло на 287-м километре трассы Нижний Новгород-Пенза-Саратов.

Сообщается, что у поворота на село Пензятка столкнулись ВАЗ-2114 и ГАЗ "Валдай". Удар пришелся в пассажирскую сторону легковушки и девушка, находившаяся на переднем пассажирском кресле "четырнадцатой", оказалась зажата в салоне. Самостоятельно выбраться из автомобиля она не могла и на место происшествия вызвали работников МЧС. Спасатели достали потерпевшую и передали в руки докторам. Шофер ВАЗа также госпитализирован.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: izvmor.ru