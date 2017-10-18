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Пожилую жительницу Рузаевки спасли из горящего дома, в котором вскоре рухнула крыша

Пожилую жительницу Рузаевки спасли из горящего дома, в котором вскоре рухнула крыша

Накануне днем, 17 октября, около 14:00 в Рузаевке произошел пожар в частном четырехквартирном доме. По словам очевидцев, в одной из квартир дома осталась пожилая женщина. У бабушки не было сил самостоятельно выбраться из горящего строения.

К счастью, история закончилась хеппи-эндом. Случайные прохожие помогли бабушке выбраться на улицу и сделали это очень вовремя – вскоре у горящего дома рухнула крыша.

По данным пресс-службы регионального МЧС, в результате пожара жилой дом пострадал на общей площади 20 кв. м. Причина пожара не называется, ее предстоит установить специалистам.


Источник: 13.mchs.gov.ru