Львица из саранского зоопарка вновь готовится стать мамой

В зоопарке Саранска ожидают пополнения в семействе львов. По словам директора учреждения Павла Кшняйкина, 7-летняя львица Гера готовится стать мамой в конце месяца.

Стоит отметить, что этот приплод будет у Геры не первым. Ранее в помете всегда было несколько детенышей, поэтому сотрудники зоопарка и в этот раз ждут не менее трех львят. В зоопарке говорят, что будущая мама отлично себя чувствует и имеет хороший аппетит.

На саранских львят всегда хороший спрос, их забирают в цирк и другие зоопарки. Из зоопарка малышей можно выносить по достижении трехнедельного возраста.

Источник: izvmor.ru