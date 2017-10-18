Жители Мордовии имеют возможность подарить "вторую жизнь" списанным книгам

Республиканская юношеская библиотека в Саранске принимает участие в акции "Списанные книги". Каждый житель Мордовии имеет возможность бесплатно забрать издания, которые потеряли "товарный вид" или же редко запрашиваются посетителями библиотеки.
Библиотека готова подарить гражданам самые разнообразные книги: русскую и иностранную классику, детективы, женские романы, книги исторического содержания, детскую и юношескую литературу. Книги вполне пригодны для чтения, хотя изрядно потрепаны.
"Подарочные" экземпляры ждут своих новых владельцев на журнальных столах в вестибюле библиотеки. Организаторы акции надеются подарить старым книгам "вторую жизнь".
Источник: izvmor.ru