Шорт-трекист из Мордовии Кирилл Винокуров претендует на выход в финал Кубка России

В Москве завершился второй этап Кубка России по шорт-треку. Представитель региона-13, 19-летний Кирилл Винокуров, продолжит борьбу за право выступить в финале этих соревнований.

В столице РФ Кирилл показал 9-й результат на дистанции 1000 метров, а также занял 4-е место в смешанной эстафете. Третий этап Кубка страны пройдет в конце ноябре в Рыбинске. Мордовский спортсмен уже начал активную подготовку к этим стартам.

Отметим, что прошлый сезон Кирилл Винокуров, являющийся единственным в Мордовии мастером спорта по шорт-треку, пропустил из-за перелома ноги. Восстановление заняло полгода. Из-за травмы спортсмену не удалось выступить на I российско-китайских молодежных зимних играх и других важных стартах.

Источник: mordovia-sport.ru