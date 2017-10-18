Артисты мордовской драмы подарят саранским пенсионерам бесплатное выступление

28 октября артисты Мордовского национального театра представят благотворительный спектакль, который пройдет в рамках месячника пожилых людей. Для зрителей преклонного возраста в этот день бесплатно покажут костюмированную комедию по пьесе Александра Островского "Не в свои сани не садись".

Начало представления в 17:00.

Напомним, старт месячнику пожилых людей был дан в начале октября в Пушкинском парке Саранска. Для бабушек и дедушек выступали городские коллективы, а также ученики саранских школ. Для тех пенсионеров, которые все еще ведут активный образ жизни, был организован забег на Советской площади.

Источник: izvmor.ru