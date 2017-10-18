В Мордовии случайный прохожий украл полтонны чермета с территории недействующей котельной

Оперативники Рузаевского района Мордовии раскрыли кражу 500 килограмм лома черного металла. Преступление было совершено на территории недействующей котельной в поселке Плодопитомнический.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, по подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний местный житель. Оказалось, что хозяин котельной хотел сдать отслужившие комплектующие, поэтому он заранее попросил рабочих распилить металл на части для удобства перевозки. Сама процедура перемещения планировалась на следующий день.

Однако прохожий, ставший свидетелем приготовительных процессов, решил присвоить чермет. Он увез чужое добро и сдал в пункт приема металлолома.

Свою вину мужчина не отрицает, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф