Более 214 тысяч жителей Мордовии сделали прививки от гриппа

Почти 215 000 жителей Мордовии сделали прививки от гриппа, в том числе более 49 000 детей.

Представители регионального Роспотребнадзора сообщили, что это 26,5% от всего населения республики. Прививочная кампания продолжается. В республику поступила вторая партия вакцины "Совигрипп", а значит, иммунизацию смогут пройти все без исключения желающие.

Отметим, по данным Роспотребнадзора, случаев гриппа с начала эпидемического сезона в республике не зарегистрировано, чего не скажешь о вирусах негриппозной этиологии.

Ранее сообщалось, что в феврале-марте в Мордовии ожидают пик эпидемии "коварного" гриппа "Мичиган".

Источник: izvmor.ru