20-летний юноша из Саранска бесследно исчез в Москве

Полицейские Мордовии разыскивают 20-летнего уроженца столицы региона-13 Александра Давыдова, который пропал в Москве. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, в августе 2017 года юноша уехал на заработки в столицу из Саранска и перестал общаться с родителями.

Приметы пропавшего: на вид 20 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы короткие светлые, глаза светлые, ушные раковины прилегающие.

"При получении какой-либо информации о молодом человеке, позвоните по телефону: 89879929692, 8(8342) 29-77-44", – обратились с просьбой в пресс-службе МВД, приложив к сообщению фотографию юноши.

Источник: 13.мвд.рф