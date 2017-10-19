"Мордовия-2001" разгромила "КамАЗ" в финале "Привожья"

Состоялись матчи второго тура финального турнира первенства России в зоне "Приволжье" среди юношеских команд 2001 г.р. Напомним, соревнования проходят в Саранске.

Хозяева турнира, юные футболисты "Мордовии", разгромили "КамАЗ" из Набережных Челнов – 4:1. В составе "Мордовии" отличились Александр Каргин, Михаил Федак, Данила Афанасьев и Герман Поветкин. В другом матче этой же группы "Академия имени Коноплева" (Самарская область) обыграла "Олимпиец" (Нижний Новгород).

20 октября "Мордовия" сыграет с "Академией".

Турнирное положение в группе А: "Академия имени Коноплева" - 6 очков, "Мордовия" - 4, "Олимпиец" - 1, "КамАЗ" - 0.