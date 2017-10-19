Мордовские самбисты завоевали три медали на открытом чемпионате Пензенской области

В городе Кузнецк Пензенской области прошел открытый чемпионат по боевому самбо. Участие в нем приняли более 100 спортсменов из Пензенской, Самарской, Ульяновской областей и Мордовии. Наш регион представляли воспитанники двух клубов – "Архистратиг" и "Братство".

По итогам турнира спортсмены из Мордовии заняли третье общекомандное место среди юношей. В личном первенстве Марат Сайфуллин завоевало золото в весовой категории о 78 кг, а Никита Конкин в том же весе стал серебряным призером. В весе до 84 кг серебро взял Артем Кучин, который в финальном поединке уступил победителю чемпионата Европы по панкратиону.

Источник: izvmor.ru