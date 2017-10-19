Жителя Мордовии будут судить за попытку ограбления и убийства бизнесмена

Житель села Большое Игнатово обвиняется в покушении на кражу и убийство. В настоящее время уголовное дело в отношении него передано в суд.

Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, вечером 31 мая нетрезвый 39-летний гражданин попытался влезть в подсобку дома сельского бизнесмена. Там он быстро сложил в пакет алкоголь и закуску, но тут вернулся хозяин товаров. Вор бросил добычу и убежал, однако полицейские вскоре нашли его.

Через пару дней подозреваемый пришел в магазин к тому самому бизнесмену. Мужчины поссорились. В ходе конфликта злоумышленник несколько раз ударил хозяина торговой точки ножом. После этого он вновь сбежал.

Сейчас судьбу любителя приключений решит суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru