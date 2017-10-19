Деньги у жителя Мордовии мошенник выманил в несколько заходов

В отделение полиции Рузаевкого района обратился 61-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.

Сообщается, что мужчина увидел веб-сайт банка, который предоставлял онлайн-кредиты. Мужчина подал заявку на 180 000 рублей, ему перезвонил менеджер, который велел отправить на банковский счет оплату за оформление карты.

Таким образом, мошенник списывался с мужчиной несколько раз, каждый раз прося оплатить ту либо иную услугу. В общей сложности пожилой мужчина подарил проходимцам свыше 20 000 рублей, так и не получив вожделенный кредит.

На данный момент правоохранители разыскивают лже-банкиров.

Источник: izvmor.ru