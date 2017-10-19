В Москве на Поклонной горе выставлен портрет Михаила Девятаева

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве проходит художественно-тематическая экспозиция «Живая летопись войны», созданная усилиями 7 ведущих музеев государства.

Показанные творения созданы ветеранами Великой Отечественной войны либо рассказывают о людях, переживших все ужасы войны и защитивших нашу страну. Одна из таких работ – картина Николая Пильщикова "Портрет Героя Советского Союза Девятаева М.П.".

Данное полотно создано через пару десятков лет после Великой Отечественной. Автор картины с первых дней войны сражался на Ленинградском фронте. На его счету десятки боевых вылетов, а тема авиации стала неотъемлемой составляющей его творчества. Только лишь за 2,5 года работы фронтовым художником он создал 1420 рисунков и масляных этюдов. Он писал портреты летчиков-истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, пилотов разведывательной и транспортной авиации.

В послевоенные годы он продолжил собственную работу. И портрет Михаила Девятаева – один из его лучших послевоенных полотен.

Источник: izvmor.ru